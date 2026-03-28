Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

İsrail işgaline karşı direnişin sembolü haline gelen 30 Mart Filistin Toprak Günü'nün 50. yılı dolayısıyla Mitte ilçesindeki Potsdamer Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesini, Filistinlilere yönelik saldırılarını ve işlediği soykırımı protesto etti.

Filistin milli marşının çalınmasıyla başlayan gösteride, üzerinde "İşgalciler Filistin'den çıksın", "Şehitlere şan ve ebediyet", "Bizim köklerimiz daha derin" ve "Soykırımı durdun" yazan pankart ve dövizler taşındı.

Göstericiler, "Filistin'e özgürlük", "Çocuk katili Netanyahu", "Gazze'ye özgürlük", "Tek çözüm intifada devrimi" şeklinde sloganlar attı.

Filistin, İran ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını da protesto etti.

Gösterinin düzenlendiği alanda, ABD ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden çocukların fotoğrafları ile sembolik olarak ayakkabı ve oyuncak bebekler konuldu.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri olaysız sona erdi.

Kaynak: AA / Erbil Başay
