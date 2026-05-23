Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde, İsrail'in Filistin topraklarını gasbetmesi ve Almanya'nın İsrail'e silah sağlaması protesto edildi. Göstericiler, 'Soykırımı durdurun', 'İsrail'i silahlandırmayı durdurun' gibi sloganlar attı ve İran ile Lübnan bayrakları taşıdı. Gösteri olaysız sona erdi.

İsrail'in Filistin topraklarını gasbetmesi ve Almanya'nın İsrail'e silah sağlamasını protesto etmek için Platz der Luftbrück'te metro istasyonu yakınında toplanan çok sayıda kişi, Hermann Meydanı'na doğru yürüdü.

Göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra "Soykırımı durdurun", "21. yüzyılın sömürgeciliği-İşgali durdurun" ve "Sessiz kalan soykırımı onaylar" yazılı dövizler ile İsrail saldırılarında ölen çocukların fotoğraflarını taşıdı.

Eylemde, "Boykot İsrail", "Her şeyi gasbettikleri için buradayız", "İsrail'i silahlandırmayı durdurun", "Filistin'e özgürlük", "Bu bir savaş değil, bu bir soykırımdır" ve "Terörist İsrail" sloganları atıldı.

İran ve Lübnan bayrakları da taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, Hermann Meydanı'nda olaysız sona erdi.

Kaynak: AA / Erbil Başay
