Berlin'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistin'e destek veren yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve insan hakları ihlallerini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Göstericiler, İsrail'e yönelik tepkilerini dile getirirken yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kreuzberg semtindeki Mehring Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi Görlitzer Bahnhof metro istasyonuna kadar yürüdü.

Göstericiler, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı, Filistin'e ve Lübnan'a yönelik saldırılarını ve İsrail'de Filistinli esirlere uygulanması öngörülen idam cezasını protesto etti.

Eylemde, üzerinde "Soykırımı durdurun", "Film değil, İsrail ve Amerikalıların savaş suçudur" ve "Tüm Filistinli esirlere özgürlük" yazan dövizler taşındı.

Almanya'nın İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösterilen eylemde "İsrail çocukları yakıyor, Almanya destek veriyor", "Netanyahu faşist ve katildir", "Filistin'e özgürlük" ve "Tek çözüm işgalin bitmesi" sloganları atıldı.

Filistin, İran ve Lübnan bayrakları taşıyan göstericiler, ABD ve İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını da protesto etti.

Yürüyüş güzergahında yer alan binaların pencerelerine çıkan birçok kişi göstericilere destek verdi.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Erbil Başay
