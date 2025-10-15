Berlin'de Filistin Destekçilerine Yönelik Baskı Protesto Edildi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçilerine akademik ve kültürel alanda uygulanan baskı protesto edildi.

Almanya Eğitim Bakanları Konferansı öncesinde akademik ve kültürel alanda Filistin destekçilerine uygulanan baskıyı protesto etmek için çok sayıda Filistin destekçisi, Mitte ilçesindeki Jaeger Caddesi'nde toplandı.

Göstericiler, Alman kurumlarının İsrail kurumlarıyla işbirliğini sonlandırmasını ve İsrail'in Filistin topraklarındaki işgale son vermesini talep etti.

İsrail'e silah sağlayan Alman hükümeti ve İsrail aleyhine sloganlar atan göstericiler, Filistin bayrakları ile İsrail'in öldürdüğü bilim insanlarının fotoğraflarını taşıdı.

Gösteriye katılan Georg Ismael, AA muhabirine yaptığı açıklamada, burada, İsrail kurumlarına yönelik akademik ve kültürel boykotun uygulanması gerektiğini açıkça söylemek için gösteri yaptıklarını belirterek, toplantı gerçekleştirecek bilim ve eğitim bakanlarına seslenmek istediklerini ifade etti.

Filistin için yapılan protestoların, artık Almanya sokaklarında, aynı zamanda kurumlarda, üniversitelerde, araştırma merkezlerinde ve okullarda daha yüksek sesle dile getirilmesi gerektiğini kaydeden Ismael, "Çünkü bu kurumlar, apartheid ve işgali sadece meşrulaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda teşvik eden İsrail kurumlarıyla çok yakın bağlantı içindeler. Filistin halkı, eşit haklara kavuşana kadar Almanya, Alman kurumları, İsrail kurumlarıyla işbirliği yapmamalıdır." diye konuştu.

Ismael, Almanya'da Filistin destekçilerine karşı uygulanan baskının boyutunu kısaca özetleyemeyeceğini vurgulayarak, "Çünkü bu baskı, o kadar büyük ve o kadar akıl almaz ki Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri bile Alman İçişleri Bakanlığı nezdinde devreye girdi. Pazar günü Berlin polisi, silah şirketlerine ve silahlanmaya karşı düzenlenen bir protesto sırasında, Sol Parti'nin bir parlamento gözlemcisine saldırdı. Bu, bu ülkedeki, özellikle de bu şehirdeki sıradan insanların her gün yaşadığı bir baskıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'de işgalin ve apartheid uygulamasının sona ermesini isteyen çok sayıda kişi bulunduğuna işaret eden Ismael, "Aslında taleplerimizi destekleyen ancak bunu söylemeye cesaret edemeyen pek çok meslektaşımla konuştum. Ancak soykırım gözleri açmıyorsa, ne açacak? Akademik boykot, şimdi uygulanmalı ve bunun için cesaretli olmalıyız." dedi.

Çok sayıda polisin görev yaptığı gösteri, olaysız sona erdi.