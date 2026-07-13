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Berlin'de aktivistler İsrail için mühimmat üreten Rheinmetall şirketini protesto etti

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Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçisi aktivistler, İsrail'e mühimmat ürettiği gerekçesiyle Rheinmetall şirketini protesto etti. Eyleme İsveçli aktivist Greta Thunberg de katıldı, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

??????? Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin destekçisi aktivistler, İsrail'e mühimmat ürettiği gerekçesiyle Rheinmetall şirketini protesto etti.

Soykırıma Karşı Barışçıl Mücadele (Peacefully Against Genocide) grubundan yapılan açıklamada, gruba destek veren 30'dan fazla aktivistin Berlin'deki Rheinmetall ofisi önünde ellerini yere yapıştırarak binaya girişi engellediği belirtildi.

Açıklamada, göstericilerin Filistin'deki yıkım ve acıyı yansıtan fotoğraflar taşıdığı, eyleme İsveçli aktivist Greta Thunberg'in de katıldığı ifade edildi.

Eylemden paylaşılan fotoğraflarda, aralarında Thunberg'in de bulunduğu çok sayıda aktivistin polis tarafından gözaltına alındığı görüldü.

Berlin'in Wedding semtindeki Rheinmetall tesisi önünde son aylarda, şirketin İsrail'e mühimmat ürettiği gerekçesiyle çeşitli protestolar düzenlenirken, 11 Temmuz'da da binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA / Erbil Başay
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