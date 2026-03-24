Berlin'de geçen yıl elektrik direklerine düzenlenen saldırı nedeniyle polis 17 mekanda arama yaptı

Güncelleme:
Almanya'nın Berlin kentinde elektrik direklerine yönelik kundaklama olayları nedeniyle 4 eyalette 17 mekanda geniş çaplı polis operasyonu gerçekleştirildi. Aramalar, suç örgütü kurma ve kundaklama suçlamaları kapsamında yapıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Eylül 2025'te elektrik direklerine yönelik kundaklama nedeniyle polisin 4 eyalette 17 mekanda arama yaptığı bildirildi.

Berlin Polisinden yapılan açıklamada, savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Berlin, Brandenburg, Hamburg ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde 17 mekanda arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 500 polisin katıldığı aramaların, 9 Eylül 2025'te Treptow-Köpenick ilçesine bağlı Johannisthal semtinde iki elektrik direğine yönelik kundaklamayla bağlantılı olarak "sabotaj", "suç örgütü kurma" ve "kundaklama" suçlamaları kapsamında gerçekleştirildiği vurgulandı.

Soruşturmanın, özellikle de elde edilen kanıtların değerlendirilmesinin devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, aramalarda gözaltına alınanların olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Welt gazetesinin haberinde ise aramaların solcu anarşist bir gruba yönelik yapıldığı kaydedildi.

Berlin'in güneydoğusunda bulunan Treptow-Köpenick ilçesinde Eylül 2025'te elektrik direklerinin kundaklaması nedeniyle on binlerce kişi ve iş yeri elektriksiz kalmıştı.

Söz konusu grubun, 3 Ocak 2026'ta kentin güneybatısındaki Lichterfelde Elektrik Santrali'ne giden elektrik kablolarına yapılan ve 100 bin kişinin elektriksiz kaldığı saldırıyla ilgisi olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Erbil Başay
İşte İsrail'in kabusu olan o füze: Demir Kubbe'yi delip geçti

Netanyahu'nun kabusu! Demir Kubbe'yi delip İsrail'in kalbine saplandı
Bu karedeki çocuğu şimdi dünya tanıyor

Bu çocuğu şimdi tanımayan yok

OnlyFans modelinden olay açıklamalar: Gyökeres bana 4,5 milyon dolar harcadı

OnlyFans modeli yıldız ismi fena ifşaladı: Bana...
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor

Dev zammın ardından bu kez indirim geliyor
Hakan Çalhanoğlu'nun son durumu belli oldu

Beklenen oldu!

Bu karedeki çocuğu şimdi dünya tanıyor

Bu çocuğu şimdi tanımayan yok

Görüntüler bugün Tel Aviv'den! Şehir mahşer yerine döndü

Tel Aviv değil, mahşer yeri
Piyasalarda Trump vurgunu! 500 milyon dolarlık işlem ortalığı karıştırdı

Piyasalarda Trump vurgunu! Rakam da zamanlama da dikkat çekici