Berlin'de çevreciler, Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Berlin'de çevreciler, Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etti

AA - Ömer Sercan Karkuş - Güncel
 - Güncelleme:

Almanya'nın başkenti Berlin'de çevreciler, hükümetin iklim ve çevre politikasını protesto etmek için ellerini yapıştırıcıyla yere tutturarak ve boğazlarına zincir takarak gösteri düzenledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de çevreciler, hükümetin iklim ve çevre politikasını protesto etmek için ellerini yapıştırıcıyla yere tutturarak ve boğazlarına zincir takarak gösteri düzenledi.

Çevreci oluşum "Scientist Rebellion"ın Almanya'daki üyeleri, hükümetin iklim politikalarını protesto etmek üzere Başbakanlık Binasına giden Kronprinzen Köprüsü'nü araç trafiğine kapattı.

Üzerinde "1,5 derece öldü. İklim devrimi şimdi" yazan pankart taşıyan ve beyaz önlük giyen göstericiler, bilim insanlarını iklimi korumada örnek olmaya çağırdı.

Bazı göstericilerin ellerini yapıştırıcıyla yere tutturarak, bazı göstericilerin de boğazlarına zincir takarak protestoya katılması dikkati çekti.

Köprü etrafında güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, göstericilerin ellerini kimyasal maddeler kullanarak kurtarmak için 2 saat çalıştı.

Daha sonra söz konusu göstericiler polis tarafından gözaltına alındı.

Berlin'de çevreciler, Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etti

Berlin'de çevreciler, Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etti

Berlin'de çevreciler, Alman hükümetinin iklim politikasını protesto etti

AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel

Başbakanlık, Protesto, Almanya, Berlin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title