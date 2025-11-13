Berlin'de Brandenburg Kapısı'na Filistin Destek Eylemi

Almanya'nın başkenti Berlin'de Brandenburg Kapısı'na tırmanan göstericiler, Filistin'e destek amacıyla pankart astı.

Göstericiler, 26 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğindeki Brandeburg Kapısı'nın en üstüne çıkarak üzerinde "Bir daha asla soykırım- Filistin'e özgürlük" yazan yaklaşık 50 metrelik pankart açtı.

Göstericiler, kapıya Filistin bayrağı da asarak, meşaleler yaktı.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, eylemde 6 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Polis, gösteriyle ilgili soruşturma başlattı.