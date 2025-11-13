Berlin'de Brandenburg Kapısı'na Filistin Destek Eylemi
Almanya'nın Berlin kentinde, Brandenburg Kapısı'na tırmanan göstericiler, Filistin'e destek amacıyla büyük bir pankart açtı. Eylemde 6 kişi gözaltına alındı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de Brandenburg Kapısı'na tırmanan göstericiler, Filistin'e destek amacıyla pankart astı.
Göstericiler, 26 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğindeki Brandeburg Kapısı'nın en üstüne çıkarak üzerinde "Bir daha asla soykırım- Filistin'e özgürlük" yazan yaklaşık 50 metrelik pankart açtı.
Göstericiler, kapıya Filistin bayrağı da asarak, meşaleler yaktı.
Berlin polisinden yapılan açıklamada, eylemde 6 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.
Polis, gösteriyle ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Cüneyt Karadağ - Güncel