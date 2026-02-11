Haberler

Asi Nehri'nde kaybolan Berkan'ın 10'uncu günde cansız bedeni bulundu

Güncelleme:
Hatay'ın Defne ilçesinde Asi Nehri'nde cansız bedeni bulunan Berkan Karakaya'nın cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay'ın Defne ilçesinde 10 gün önce düştüğü Asi Nehri'nin denizle buluştuğu noktada cansız bedeni bulunan Berkan Karakaya'nın otopsi işlemleri tamamlandı. Karakaya'nın cenazesi morgdan yakınları tarafından teslim alınarak, Çamlıyayla Mahallesi Asri Mezarlığı'nda ailesi ve mesai arkadaşlarının katılımıyla dualarla toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
