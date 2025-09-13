Haberler

Berk Söylemez, Vefatının İkinci Yılında Anıldı
TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez, vefatının ikinci yılında Edirne Yeni Şehir Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreniyle anıldı. Törene medya mensupları ve ailesi katıldı.

TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez, vefatının ikinci yılında kabri başında anıldı.

Edirne Yeni Şehir Mezarlığında Söylemez'in kabri başında yapılan anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Anma programına, Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürü Salih Baran, TRT Haber Edirne Temsilcisi Yavuz Demir, gazeteciler ve Söylemez'in ailesi katıldı.

Söylemez, 27 Ağustos 2023'te elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken, İlhami Ertem Caddesi'nde bir taksinin sürücüsü tarafından açılan kapısına çarparak ağır yaralanmıştı.

Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan 39 yaşındaki Söylemez, aynı gün Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, burada 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
