Bergama Tiyatro Festivali Perdesi 2 Haziran'da açılıyor - Haberler

Program içeriği tamamlanan festival için son hazırlıklar yapılıyor. Geri sayımın başladığı festival için bir açıklama yapan Belediye Başkanı Hakan Koştu, sanatseverleri Bergama'ya davet etti. Başkan Koştu, "Gelin, görün, kalın" dedi.

FESTİVAL MABEL MATİZ KONSERİ İLE BAŞLIYOR

02 Haziran 2022 Perşembe günü Asklepion Antik Tiyatro'da Mabel Matiz'in konseri ile açılışı yapılacak olan festivalde 4 gün süreyle yerli ve uluslararası 26 performanstan oluşan zengin festival programı yer alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Bergama Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, BERKSAV (Bergama Kültür ve Sanat Vakfı), Bergama Ticaret Odası ve Ne Yerde Ne Gökte Derneği'nin destekleriyle hazırlanan festivalde heyecanlı bekleyiş için geri sayım başladı. Tarihi ve ören yerleri; Asklepion, Akporol, Kızılavlu, tarihi sokaklar ve mekanlar ile Bergama Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan etkinlikler her yaştan seyirci ağırlayacak.

BAŞKAN KOŞTU; "GELİN, GÖRÜN, KALIN"

Antik dönemden itibaren beş ayrı medeniyetin yaşam bulduğu UNESCO Dünya Mirası Bergama'nın kültür, sanat ve bilimde her zaman var olduğuna işaret eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bilimin, medeniyetlerin ve dinlerin beşiği olan kadim şehrimiz Bergama'ya başta sanatseverler olmak üzere 7' den 70'e herkesi davet ediyorum. Tarihin soluk aldığı mekanlarımızda, tarihi sokak ve caddelerimizde, tarihle iç içe yaşayan mahallelerimizde dolaşmak, antik dönemin en görkemli başkenti Bergama'da stres atmak üzere herkese çağrıda bulunuyorum; Gelin, görün, kalın" dedi.

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