Bergama'dan tüm Türkiye'ye örnek olan proje çalışmalarına devam

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Ayrıca, UNESCO Bergama alan Başkanlığı'nın yaptığı başarılı çalışmalar bilgi, deneyim ve tecrübe aktarımları üniversiteler düzeyinde devam ediyor. En son İstinye Üniversitesi'nden gelen öğrenciler, kadim şehir Bergama'da teknik analiz çalışması yaptılar.

KÜLTÜREL MİRAS KORUYUCU SAYISI 1699'A ULAŞTI

Bergama Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ve UNESCO Bergama Alan Başkanlığı koordinasyonunda devam eden Kültürel Miras Farkındalık Çalışmaları kapsamında, ilkokul öğrencilerine, UNESCO Dünya Mirası Bergama'nın üstün evrensel değerlerinin tanıtımı devam ediyor. Bu çalışmaya katılan öğrencilerin Kültürel Miras Koruyucuları olarak adlandırıldığını ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Alan Başkanlığımız tarafından yürütülen bu çalışmayı biz çok önemsiyoruz. Çünkü küçük yaşlardan itibaren çocuklarımıza kültürel mirasın ne olduğunu anlatıp, korunması için bilinç oluşturmayı hedefliyoruz. Çalışmamıza ilçe merkezimize uzak kırsal mahallelerden başladık. UNESCO Mirası Bergama'mızın tarihi ören yerlerini gezme fırsatını yakalayamamış ilkokul öğrencilerimizin ayağına giderek küçük yaşlardan itibaren koruma bilinci aşılamaya çalışıyoruz. Kırsal mahallelerimizi tamamladık. UNESCO Bergama Alan Başkanlığı'mız şimdi ilçe merkezimizdeki okullarla çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ilçemizin en kalabalık okullarından birisi olan Fatih İlkokulu'nda, 14 şubede 401 öğrenciye ayrı ayrı sunum yapılarak, Bergama'mızın Üstün Evrensel Değerleri tanıtıldı. Kültürel Mirası nasıl koruyacaklarını ve gelecek nesillere nasıl aktaracakları anlatıldı. Şimdiye kadar 1699 öğrencimize ulaştık" dedi.

BERGAMA İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ'Nİ AĞIRLADI

UNESCO Bergama Alan Başkanlığı'nın yaptığı başarılı çalışmalar, Türkiye'nin dört bir yanından üniversitelerin dikkatini çekmeye devam ediyor. En son İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğrenci ve akademisyenleri UNESCO Bergama Dünya Miras Alanı'nı ziyaret etti.

90 lisans öğrencisi, 8 akademisyen ile Bergama'ya gelen Mimarlık Bölümü iki gün süreyle Akropol, Kızıl Avlu ve Asklepion'u gezdi. Haluk Elbe Toplantı Salonu'nda Bergama Alan Başkanlığı tarafından yapılan Miras Alanı ile ilgili sunumu izlediler. Öğrenciler ve akademisyenler iki gün süren çalışmaları ardından Bergama'dan ayrıldılar.

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