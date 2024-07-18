Bergama'da orman yangınına müdahale eden pikap devrildi: 2 yaralı
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale eden pikap, kontrolden çıkarak devrildi. Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Bergama ilçesinde orman yangınına müdahale eden pikabın devrilmesi sonucu Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz yaralandı.
Orman İşletme Müdürlüğüne ait pikap, dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahalenin sürdüğü Çobanlar Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
Pikapta bulunan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz, müdürlük çalışanlarının çabalarıyla çıkarılarak ambulansla Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralanan Dönertaş ve Dilsiz'in hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.