Bergama'da emniyet mensupları iftarda buluştu

Bergama'da Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü nedeniyle ilçede görev yapan polisler, emekli ve gazi polisler ile şehit aileleri, iftar programında bir araya geldi.

Belediye Güzellik Ilıcası tesislerinde düzenlenen programda İlçe Emniyet Müdürü Bayram Öğüt yıl dönümü nedeniyle hazırlanan pastayı kesti. Programda emekli polis memurlarına, şehit polis ailelerine ve düzenlenen tenis turnuvasında dereceye giren teşkilat mensuplarına plaket takdim edildi.

Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, emniyet ve jandarmanın geçmişten bugüne kadar hep tarih yazdığını belirterek, "Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. Polis Teşkilatımızın 177. yıl dönümünü kutlarım." dedi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, teşkilatın 177. yıl dönümünü kutladı, şehit polisleri rahmetle andı.

Polis teşkilatının gerçekten zor bir görevi icra ettiğini belirten Koştu, "Bir şehirde kimin başı sıkışsa Emniyet Müdürlüğüne gider. Bir yabancı gelse önce polis teşkilatına gidip yardım ister. Onlar da her zaman kapıları açık onlara yardım ederler." dedi.