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Bergama'daki Akropolis yapıları geçmiş ve bugünü aynı manzarada buluşturuyor

Bergama'daki Akropolis yapıları geçmiş ve bugünü aynı manzarada buluşturuyor
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İzmir’in Bergama ilçesindeki UNESCO listesindeki Pergamon Antik Kenti’nin Akropolis bölümü, antik tiyatro, sütunlu yapılar ve Kestel Baraj Gölü manzarasıyla ziyaretçilerine geçmişle bugünü aynı kareden izleme fırsatı sunuyor.

İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan Akropolis, binlerce yıllık tarihi mirası, antik yapıları ve eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pergamon Antik Kenti'nin en önemli bölümlerinden biri olan Akropolis, antik dönemden günümüze ulaşan yapı kalıntıları, sütunları ve dik yamaç üzerindeki tiyatrosuyla öne çıkıyor.

Bergama'nın yüksek kesiminde konumlanan tarihi alandan bakıldığında, bir yanda antik kentin izleri, diğer yanda modern Bergama yerleşimi ile Kestel Baraj Gölü aynı manzara içinde görülebiliyor. Bu özelliğiyle Akropolis, ziyaretçilerine geçmiş ile bugünü aynı noktadan izleme imkanı sunuyor.

Akropolis'te yer alan ve antik çağın en dik tiyatrolarından biri olarak kabul edilen Bergama Antik Tiyatrosu, yaklaşık 10 bin kişilik kapasitesi ve yamaca inşa edilmiş yapısıyla dikkati çekiyor.

Tarihi alandaki sütunlu yapılar, taş döşeli yollar, tiyatro ve sur kalıntıları, çevresindeki yeşil doku ile kent ve göl manzarası, bölgeyi fotoğraf tutkunları için de cazip hale getiriyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Akropolis, tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunarak Bergama'nın önemli kültürel miras alanları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Can Yücel
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