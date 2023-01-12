Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'a ilk kar yağışı için tarih verildi

Ocak ayının ortalarına yaklaşılırken havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesi sonrası vatandaşlar "İstanbul'a kar ne zaman yağacak?" sorularını sormaya başladı. Havaların ayın ortasından itibaren soğumaya başlayacağını ifade eden meteorolojik kaynaklar, "24'ünden sonra İstanbul da dahil kar yağışı ihtimali var" yorumlarında bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz ile Muğla, Aydın'ın kıyı kesimleri, Eskişehir, Ankara ve Konya'nın batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra İç Ege ile Batı Akdeniz'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞMUR VE YER YER YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Yağışların; Batı Akdeniz'de kuvvetli ve çok kuvvetli yer yer şiddetli, 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

"İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR VAR"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, şunları söyledi; "Bugün Batı Akdeniz'de Antalya - Isparta dolayları yağışlı. Yağışlar kıyıda şiddetli yağmur, yükseklerde KKY ve 1200 m üzerinde yoğun kar şeklinde. Ayrıca Eskişehir, Konya'nın batısı Aydın Muğla'da şiddetli olmayan yağmur görülecek. Sıcaklıklar değişmiyor. İstanbul'da yarın yağmur var."

KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, canlı yayında yaptığı açıklamada megakentte kar yağışı için tahmin verdi. Çalışkan, "24'ünden sonra İstanbul da dahil kar yağışı ihtimali var" diye konuştu.