Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te Berat Kandili idrak edildi

Berat Kandili dolayısıyla Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te çeşitli camilerde programlar düzenlendi. Adapazarı'ndaki Orhan Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua etkinliği gerçekleştirildi. Kocaeli'de de tarihi camilerde program yapıldı, Karabük'te ise müminler camileri doldurdu.

Sakarya, Kocaeli ve Karabük'te Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Adapazarı ilçesindeki Orhan Camisi'ne gelenler, akşam namazının kılınmasıyla, Kur'an-ı Kerim okunması ve ilahi dinletisinin ardından dua etti.

Programda İl Müftüsü Mehmet Aşık da sohbet verdi.

Öte yandan Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce vatandaşlara salep ikramı yapıldı.

Kocaeli

Kocaeli'de başta tarihi Fevziye ve Orhan camileri olmak üzere birçok camide program gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı camilerdeki programlar yatsı namazı öncesi dua edilmesiyle sona erdi.

Karabük

Karabük'te müminler camileri doldurdu.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 100. Yıl Mahallesi 28 Evler Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve mevlit okundu.

Namaz çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
