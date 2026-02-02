Haberler

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Berat Kandili idrak edildi

Güncelleme:
Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde çeşitli programlar düzenlendi. Programlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif, ilahiler, vaazlar ve dualarla idrak edildi. Cami çıkışında cemaate ikramlarda bulunuldu.

Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde program düzenlendi.

Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dualar edildi.

Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Mersin

Mersin'de Berat Kandili, camilerde dualarla idrak edildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kılınan namazın ardından dua edildi, ilahiler söylendi.

Hatay

Hatay'da Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar Camisi'nde kandil programı gerçekleştirildi.

Programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dualar edildi.

Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Osmaniye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Merkez Hamidiye Camisi'nde düzenlenen kandil programı Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Verilen vaazın ardından ilahiler okundu, dualar edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
500

