Benni Lam: 'Kazanmak için elimizden geleni yapacağız'

Maccabi Netanya Teknik Direktörü Benni Lam, Medipol Başakşehir'in çok güçlü bir takım olduğunu ancak kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'da Teknik Direktör Benni Lam, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lam, "10 yıl sonra Avrupa sahnesinde yer alacağımız için kendimizi iyi hissediyoruz. Karşı takımı önemsemeden kendi performansımıza odaklanacağız. Bunu da sahaya yansıtmak istiyoruz. Yarın üç oyuncumuz oynamıyor olacak. İkisi yedek kulübesinde olacak, biri de gelmedi. Benim Avrupa'daki ilk maçım olacak ama hepimiz profesyoneliz, en iyisini yapmaya çalışacağız. Takımı iyi hazırladık. Buraya da 2 gün önce geldik. Başakşehir'e saygı duyuyorum ama kendi oyunumuzu oynayacağız. Yarın kazanmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Başakşehir hakkındaki görüşlerini de aktaran Lam, "Başakşehir çok iyi ve güçlü bir takım. Geçtiğimiz sene ligi 4. bitirdiler ama şampiyon olacak güce sahip odluklarını biliyoruz ama biz en iyisini yapmaya çalışacağız. Başakşehir için oyunu güçlü kılmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

İsrail ekibinin başarılı oyuncusu Florian Hartherz ise kendisinin de Avrupa'da ilk maçı olacağını ve sahaya çıkmak için sabırsızlandığını ayrıca takım içindeki atmosferin de iyi olduğunu belirtti.

(Uygar Aydın - Bora Akyol - Samet Yalçın/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel