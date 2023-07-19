Benim Güzel Ailem 4. Bölüm: İnat Havuzu

Hem güldüren hem de aile sıcaklığını yansıtan konularıyla, üç kuşağı bir araya getiren, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıktığı 'Benim Güzel Ailem'in 4. bölümünün konusu ise şöyle: Deniz ve Kaan birbirlerine karşı inat havuzunun içinde mücadele vermektedir. Aslında biri geri adım atsa belki de her şey süt liman olacaktır. Kaan, Denizle yaşadıklarını anlatmak ve içini dökmek için Oğuz'la buluşur. Oğuz, Deniz'in gerçekten temiz yürekli olduğunu birini anlatıp Kaan'ı yumuşatmak ister. Canan, yolda Feryal'e yakalanır ve onun cafe'sinde bir kahve içmeye mecbur kalır. Feryal, Canan'ı sıkıştırır. Çocuklarından vurmaya çalışır. Canan sinirden adeta barut fıçısına dönmüştür. Rasim dükkana gelen Canan'ı sakinleştirmeye çalışır ama Canan Rasim'e Feryal'in söylediklerini söyleyemez. Çünkü Rasim'in henüz Derya ve Ferdi'nin eşlerinden ayrıldıkları için eve döndüklerinden haberi yoktur. Bunlar yetmezmiş gibi o anda Derya'nın itirafı da bomba etkisi oluşturur. Ailesine aldatılma hikayesinden bahseder.

Hem güldüren hem de aile sıcaklığını yansıtan konularıyla, üç kuşağı bir araya getiren, kardeşlik, birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıktığı "Benim Güzel Ailem"in 4. bölümünün konusu ise şöyle:

Deniz ve Kaan birbirlerine karşı inat havuzunun içinde mücadele vermektedir. Aslında biri geri adım atsa belki de her şey süt liman olacaktır.

Kaan, Denizle yaşadıklarını anlatmak ve içini dökmek için Oğuz'la buluşur. Oğuz, Deniz'in gerçekten temiz yürekli olduğunu birini anlatıp Kaan'ı yumuşatmak ister.

Canan, yolda Feryal'e yakalanır ve onun cafe'sinde bir kahve içmeye mecbur kalır. Feryal, Canan'ı sıkıştırır. Çocuklarından vurmaya çalışır. Canan sinirden adeta barut fıçısına dönmüştür.

Rasim dükkana gelen Canan'ı sakinleştirmeye çalışır ama Canan Rasim'e Feryal'in söylediklerini söyleyemez. Çünkü Rasim'in henüz Derya ve Ferdi'nin eşlerinden ayrıldıkları için eve döndüklerinden haberi yoktur.

Bunlar yetmezmiş gibi o anda Derya'nın itirafı da bomba etkisi oluşturur. Ailesine aldatılma hikayesinden bahseder.