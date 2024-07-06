Bengü Van Kültür Yolu Festivali'nde protesto edildi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür Yolu Festivali'nde dün akşam Van'da konser veren şarkıcı Bengü, bazı seyirciler tarafından protesto edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 6'ıncı durağı Van'da etkinlikler devam ediyor. Festival kapsamında dün akşam şarkıcı Bengü, Atatürk Kültür Parkı'nda konser verdi. Yoğun katılımın olduğu konserde Bengü sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı Bengü, "Ne Mutlu Türküm Diyene" diyerek konserini sonlandırdı. Bengü'nün konser alanını terk etmesinin ardından bazı seyirciler, sahneye çok sayıda pet şişe fırlattı.