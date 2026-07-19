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Albüm: Çin'in Anhui Eyaletinde Beyin-bilgisayar Arayüzü Sektörü Hızla Gelişiyor

Albüm: Çin'in Anhui Eyaletinde Beyin-bilgisayar Arayüzü Sektörü Hızla Gelişiyor
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Çin'in Anhui eyaletindeki geleneksel sanayi kenti Bengbu, beyin-bilgisayar arayüzü sektöründe sanayi, araştırma ve tıp kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirerek Yangtze Nehri Deltası'nda yükselen bir inovasyon merkezi olma yolunda ilerliyor.

BENGBU, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde yer alan geleneksel sanayi kenti Bengbu, son yıllarda beyin-bilgisayar arayüzü sektöründeki gelişimine hız verdi.

Sanayi kuruluşları, araştırma enstitüleri ve tıp kurumları arasındaki işbirliğini güçlendiren kent, sektörel araştırmaları ve klinik uygulamaları destekleyen bir inovasyon ekosistemi oluşturarak Yangtze Nehri Deltası bölgesinde beyin-bilgisayar arayüzü alanında yükselen bir inovasyon merkezi olmayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua
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