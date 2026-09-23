Ben-Gvir, Savunma Bakanlığı için şart koştu, Filistinlileri sürme planını vaat etti

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İsrail'de aşırı sağcı Yahudi Gücü partisinin lideri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, genel seçimler sonrası kurulacak yeni hükümette Savunma Bakanlığı koltuğunu talep ettiğini açıklarken, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlileri yurtlarından sürme planını partisinin seçim vaadi olarak ilan etti.

The Times of Israel'in haberine göre, 27 Ekim seçimleri öncesinde Kudüs'te düzenlediği basın toplantısıyla partisinin hükümet programını kamuoyuna duyuran Ben Gvir, kendisi için Savunma Bakanlığını, partinin iki numaralı ismi Tally Gotliv için ise Adalet Bakanlığını şart koştu.

Ben Gvir'in seçim vaatleri arasında Filistinlileri Gazze Şeridi ve Batı Şeria'yı terk etmeye "teşvik etme" adı altında etnik temizliğe tabi tutma, başsavcıyı derhal görevden alma, ordu üzerindeki hukuki kısıtlamaları gevşetme ve yargı bağımsızlığını kökten zayıflatma planları yer aldı.

Habere göre, Ben Gvir askeri güç kullanımındaki kısıtlamaların kaldırılması ve Filistinlilerin sürgün edilmesi yönündeki hedeflerini hayata geçirmeyi amaçlarken, bu ayın başlarında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud partisinden istifa ederek Yahudi Gücü'ne katılan Gotliv ise yürütmenin üzerindeki en önemli denetim mekanizmaları sayılan yüksek yargıyı ve başsavcılığı zayıflatmayı hedefliyor.

Ben Gvir'in güvenlik doktrini, Filistinlilerin sözde "gönüllü göçünün" teşvik edilmesini, Filistin yönetiminin tamamen silahsızlandırılmasını ve İsrail ordusunun, akademisyen Asa Kasher tarafından hazırlanan ve Yahudi Gücü partisi tarafından "askerin elini kolunu bağlayan aşırı liberal kurallar" olarak nitelendirilen mevcut çatışma ve "ahlak" ilkelerinin değiştirilmesini kapsıyor.

Gençlik yıllarında aşırı sağcı ve ırkçı hareketlere katıldığı gerekçesiyle askerlik yapmaya elverişsiz bulunan ve orduda hiç görev almayan Ben Gvir, ay başında yaptığı açıklamada, "gönüllü göç" kılıfıyla "etnik temizlik" planını duyurmuştu.

İsrail basını, Ben-Gvir'in "Bağı koparma 710" adını taşıyan planı kapsamında 2 milyon 200 bin kişinin yaşadığı Gazze'den ilk yıl 250 bin Filistinlinin, 3 yıl içinde 1,11 milyon kişinin ve 7 yılın sonunda 1 milyon 860 bin civarında kişinin zorla göç ettirilmesinin hedeflendiğini bildirmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Filistinlilerin Gazze'den sürgün planının iptal edilmediğini, hala görüşüldüğünü ancak şu anda dondurulduğunu kaydetmişti.

Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, Ben-Gvir ve Katz'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik açıklamalarını şiddetle kınamıştı.

Kaynak: AA