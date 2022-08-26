"Ben de bir İmam Hatipliyim" diyen Bengisu Karaca'dan Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Neden tutuklandı?

İmam Hatiplilere yönelik sözleri tepki çeken Gülşen'in tutuklanmasını destekleyenler kadar karşı çıkanlar da oldu. O isimlerden biri de yazar Nihal Bengisu Karaca'ydı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Karaca, "Erol Mütercimler benzerini yaptı, o da özür dilemiş, ceza almış ama tutuklanmamıştı. Neden Gülşen tutuklanıyor? Burada amaç nedir?" dedi.

Şarkıcı Gülşen'in geçtiğimiz nisan ayında İmam Hatipli bir kişiye yönelik, "Sapıklığı oradan geliyor herhalde" şeklindeki sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bu sözleri nedeniyle tutuklanan Gülşen'i eleştirenler kadar destek verenler de oldu.

TEPKİ GÖSTERDİ

Gülşen'e destek veren isimlerden biri ise yazar Nihal Bengisu Karaca'ydı. Karaca, Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

"NEDEN GÜLŞEN TUTUKLANDI?"

Karaca'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde: "Ben de bir imam-hatipliyim. Gülşen'in hakaretinden ben de incindim ve tepkimi bir yazı yazarak verdim. Ancak bu ilk kez olmadı. Daha önce de Erol Mütercimler benzerini yaptı, o da özür dilemiş, ceza almış ama tutuklanmamıştı. Neden Gülşen tutuklanıyor? Burada amaç nedir?"