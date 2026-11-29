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Pakistan'ın Afganistan'a sınırı bulunan Belucistan eyaletinde militanların kömür madeni işçilerini taşıyan araca saldırısı sonucu 11 işçi yaşamını yitirdi.

Polis yetkilisi Tayyab İkbal yaptığı açıklamada, militanların Belucistan'ın Kohlu bölgesinde maden işçilerini taşıyan araca saldırı düzenlediğini ifade etti.

Saldırıda 11 işçinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan İkbal, olay yerinden kaçan militanları yakalamak için operasyon başlatıldığını belirtti.

Pakistan İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Muhsin Nakvi saldırıyı kınadı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Saldırıyı henüz hiçbir grup üstlenmedi.

Pakistan'daki terör sorunu

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise "Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA)" saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan'ın Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluç halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Kaynak: AA