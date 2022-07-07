Bellis ve Berat Kayra kardeşlerin öldüğü kazada sürücü tutuklandı

MANİSA'nın Soma ilçesinde aynı yöne giden iki otomobilin çarpıştığı, Berat Kayra Kulaber (10) ile kardeşi Bellis Kulaber'in (3) yaşamını yitirdiği kazada sürücülerden Hüseyin Kurtulgu (24) tedavisinin ardından gözaltına alınıp, tutuklandı.

İzmir- İstanbul Otoyolu Yağcılı mevkisinde dün saat 04.30 sıralarında Hüseyin Kurtulgu yönetimindeki 35 BEM 699 plakalı otomobil, önünde giden Muhammet Kulaber (38) idaresindeki 34 FA 2224 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücülerle her iki araçta bulunan Hülya Bellis Kulaber (43), Bellis Kulaber, Berat Kayra Kulaber ve Rıfat Ünal (59) yaralandı. Ambulansla kaldırıldıkları Savaştepe Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Bellis ile Berat Kayra kardeşler kurtarılamadı.

Kazada ölen Bellis ve Berat Kayra kardeşlerin cenazesi ise Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından aileye teslim edildi. Bugün İstanbul Avcılar Gümüşpala Fetih Camii'nde öğle namazında kılınan cenaze namazı sonrası iki kardeş, Eski Kozlu Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.