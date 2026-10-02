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Belirlenen nüfus müdürlükleri KPSS ön lisans için 4 Ekim Pazar randevusuz açık olacak

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2026-KPSS ön lisans oturumu dolayısıyla belirlenen nüfus müdürlükleri 4 Ekim Pazar günü açık olacak. Sınav günü işlemler randevusuz yapılacak, açık müdürlüklerin listesi ÖSYM'nin internet sitesinden görülebilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2026-KPSS) ön lisans oturumu dolayısıyla belirlenen nüfus müdürlükleri 4 Ekim Pazar günü açık olacak.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sınav günü açık olacak nüfus müdürlüklerinde işlemlerin randevusuz gerçekleştirileceği belirtildi.

Sınava girecek adaylara başarı dilenen açıklamada, açık olacak nüfus müdürlüklerinin listesine ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabileceği bildirildi.

Kaynak: AA
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