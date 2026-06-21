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Belgrad Ormanı'nda 'yürüyüş' bahanesiyle uyuşturucu ticareti; suçüstü yakalandılar

Belgrad Ormanı'nda 'yürüyüş' bahanesiyle uyuşturucu ticareti; suçüstü yakalandılar
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Sarıyer'de Belgrad Ormanı'ndaki yürüyüş yolunda uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli polis tarafından takibe alınarak yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 675 gram marihuana, 153 bin lira ve 70 gram altın ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

BELGRAD Ormanı'ndaki yürüyüş yolunda uygulama yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, vatandaşların arasına karışarak uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi takibe aldı. Bu sırada yakalanan şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis, kiler bölümünde paketler halinde toplam 675,31 gram marihuana, 153 bin 800 lira, 70 gram altın, hassas terazi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan klipsli şeffaf poşetler ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sarıyer'de Belgrad Ormanı'ndaki yürüyüş yolunda uygulama yapan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, vatandaşların arasına karışan 2 kişinin hareketlerinden şüphelendi. Şüphelileri takibe alan ekipler, ikilinin yürüyüş bahanesiyle uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Alışveriş sırasında yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin bağlantılı olduğu adreslerde arama yapan ekipler, evin kiler bölümünde kapı arkasına gizlenmiş farklı paketler halinde 508 gram, 109 gram, 22,80 gram ve 15 parça halinde 35,51 gram olmak üzere toplam 675,31 gram marihuana ele geçirdi.

UYUŞTURUCU ALTIN VE PARA BULUNDU

Aramalarda ayrıca 153 bin 800 lira, 70 gram altın, hassas teraziyle, uyuşturucu paketlemede kullanılan klipsli şeffaf poşetler bulundu. Operasyonda Can Ö. (31) ve eşi Kübra Ö. (28), Gökhan Y. (36) ve Behide K. (75) gözaltına alındı. Gözaltına alınan Can Ö., Kübra Ö. ve Gökhan Y.'nin birer suç kaydı olduğu öğrenildi. Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Gökhan Y. ile Can Ö. tutuklanırken, Kübra Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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