Belgrad'da bulunan 250 kilogramlık İkinci Dünya Savaşı bombası imha edilecek

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir inşaat alanında bulunan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı belirlenen bomba imha edilecek.

İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yaptığı yazılı açıklamada, başkentte Poenkarova Caddesi üzerindeki bir şantiyede İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı belirlenen Alman yapımı mühimmat bulunduğunu bildirdi.

Dacic, bombanın uzman ekipler tarafından güvenli şekilde kaldırılması ve imha edilmesi için detaylı keşif, kimlik tespiti ve risk değerlendirmesi yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Poenkarova Caddesi'ndeki bir inşaat alanında 1941 yılında bombardımanın gerçekleştiği o günlerden beri orada bulunan bir Alman bombası bulundu. Bomba yaklaşık 250 kilogram ağırlığında, 130 kilogram patlayıcı madde içeriyor ve elektronik fünyeye sahip. İmha çalışmaları pazar günü sabah saat 06.00'da başlayacak."

Dacic, yapılacak imha işlemi sırasında şantiye alanına yakın yerlerde ikamet edenlerin mümkünse evlerinden ayrılmaları, değilse pencerelerinden uzak durmaları ve pencerelerini açmamaları, panjurlarını indirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA