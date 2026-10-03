Haberler

Belgrad'da bulunan 250 kilogramlık İkinci Dünya Savaşı bombası imha edilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, Belgrad'da inşaat alanında bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bombanın imha edileceğini açıkladı. Yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki bombanın imha çalışmaları pazar 06.00'da başlayacak; çevredekilerin pencerelerden uzak durması istendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir inşaat alanında bulunan ve İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı belirlenen bomba imha edilecek.

İçişleri Bakanı Ivica Dacic, yaptığı yazılı açıklamada, başkentte Poenkarova Caddesi üzerindeki bir şantiyede İkinci Dünya Savaşı'ndan kaldığı belirlenen Alman yapımı mühimmat bulunduğunu bildirdi.

Dacic, bombanın uzman ekipler tarafından güvenli şekilde kaldırılması ve imha edilmesi için detaylı keşif, kimlik tespiti ve risk değerlendirmesi yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Poenkarova Caddesi'ndeki bir inşaat alanında 1941 yılında bombardımanın gerçekleştiği o günlerden beri orada bulunan bir Alman bombası bulundu. Bomba yaklaşık 250 kilogram ağırlığında, 130 kilogram patlayıcı madde içeriyor ve elektronik fünyeye sahip. İmha çalışmaları pazar günü sabah saat 06.00'da başlayacak."

Dacic, yapılacak imha işlemi sırasında şantiye alanına yakın yerlerde ikamet edenlerin mümkünse evlerinden ayrılmaları, değilse pencerelerinden uzak durmaları ve pencerelerini açmamaları, panjurlarını indirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA
Bakan Gürlek açıkladı: 7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı

7 faili meçhul dosyada 8 cinayet daha aydınlatıldı! İşte o isimler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrlandalı taraftarlar Filistin bayraklı tenis toplarıyla İsrail'i protesto etti

Maç durdu, herkes ayakta alkışladı! Görevliler bile şok oldu

Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor

Ne yaptın Barış Alper! Dünyaya madara olduk
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı

Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Beşiktaş'ın borcu genel kurulda açıklandı! Kulübün yükü 27,5 milyar lirayı aştı

Kara Kartal'ın sırtındaki yük belli oldu! İşte kulübün borcu

Filmleri aratmayan soygun girişimi! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar

Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar
Mansur Yavaş, CHP'den istifasının perde arkasını anlattı: Kılıçdaroğlu aradı, metni rafa kaldırdım

Kılıçdaroğlu aradı, metni rafa kaldırdı! Bardağı taşıran o isim
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin

Çok saçma komplo teorileri vardı, Şamil Tayyar fena saydırdı