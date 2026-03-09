Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Barış İftarı" düzenlendi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Barış İftarı" programı düzenlendi.

Sırbistan Uzlaşma, Bölgesel İşbirliği ve Sosyal İstikrardan Sorumlu Devlet Bakanı Usame Zukorlic'in ev sahipliğinde Belgrad'da düzenlenen iftar programına, Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Djuric, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı ile çok sayıda davetli katıldı.

Djuric, burada yaptığı konuşmada, Sırbistan'ın farklı kültür ve dinlere ev sahipliği yapan bir ülke olduğunu belirtti.

Zukorlic de Balkanlar'da uzun yıllardır farklı dinlerin bir arada yaşadığını dile getirerek, günümüzde özellikle Orta Doğu'da siviller, kadın ve çocukların savaş ve şiddeti yaşadığını söyledi.

İftar programı kapsamında, Bosna Hersek'in geleneksel sevda şarkıları olan "Sevdalinka" konseri de düzenlendi.