Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Belgeselleri aratmayan görüntüler: Dağ keçilerini böyle görüntüledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belgeselleri aratmayan görüntüler: Dağ keçilerini böyle görüntüledi

ERZURUM - Erzurumlu dağcı Bülent Erkan, Ölbe Vadisi'nde onlarca dağ keçisini görüntüledi.

Erzurum'un İspir ilçesinde yaşayan ve dağların oğlu olarak bilinen Bülent Erkan, ülkenin farklı coğrafyalarında dağlarda keşif yapmaya devam ediyor.

Bülent Erkan gezmek için gittiği Ölbe vadisinde onlarca dağ keçisini aynı anda görünce büyük bir şok yaşadı. Aç kalan keçilerin bir ağacı sarmalayarak karınlarını doldurmaya çalışmasını görüntüleyen Bülent Erkan ilk kez böyle bir görüntüyle karşılaştığını söyledi.

Bülent Erkan, "Ölbe Vadisi'ni gezmeye geldim. Kayalıklarda dağ keçilerini gördüm. Bu kadar dağ keçisini aynı anda görmek beni çok heyecanlandırdı. Ülkemizin bu zenginliklerini görmek insanı mutlu ediyor. Bu heyecanı sizinle paylaşmak istedim." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Erzurum Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şevval orucu ne zaman tutulur? 23 Kasım hangi burç? 23 Kasım Yay burcu mu Akrep burcu mu? Kasım 23'ü hangi burca aittir? 23 Kasım burcu nedir? 22 Kasım hangi burç? 22 Kasım Akrep burcu mu Yay burcu mu? Kasım 22'si hangi burca aittir? 22 Kasım burcu nedir? 21 Kasım hangi burç? Kasım'ın 21'i hangi burç? 21 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 21 Kasım hangi burca ait? Rüyada okul görmek ne anlama gelir?, Rüyada okulda ders çalışmak, Rüyada okul bahçesi görmek, rüyada okula geç kalmak, rüyada yeni okul görmenin anla İnşirah Suresi Arapça Okunuşu Nasıldır?, İnşirah Suresi Türkçe Anlamı Nedir?, İnşirah Suresi Oku, Dinle! İnşirah Suresi Meali ve Faziletleri Nelerdir? Bakara Suresi okunuşu ve anlamı, meali nedir? Bakara Suresi dinle! Bakara Sûresi kaç ayettir, kaç ayetten oluşur? 19 Kasım hangi burç? Kasım'ın 19'u hangi burç? 19 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 19 Kasım hangi burca ait? 18 Kasım hangi burç? Kasım'ın 18'i hangi burç? 18 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 18 Kasım hangi burca ait? 17 Kasım hangi burç? Kasım'ın 17'si hangi burç? 17 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 17 Kasım hangi burca ait? Bayramda metro ücretsiz mi 2024? Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır? 16 Kasım hangi burç? Doğum tarihi 16 Kasım olanların burcu nedir? 16 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 16 Kasım hangi burca ait? FACEBOOK CUMA MESAJLARI 2024: Resimli, en iyi, en yeni Facebook Cuma mesajları! CUMA MESAJLARI! Dualı, Anlamlı, Ayetli Cuma mesajları neler?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title