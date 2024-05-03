Belen ilçesinde eğitim toplantısı yapıldı
Hatay'ın Belen ilçesinde, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz başkanlığında Hükümet binasında gerçekleştirilen toplantıda, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik konular ele alındı. Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdür Erdal Ayvazoğlu ve şube müdürleri de katıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde eğitim toplantısı yapıldı.
Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz başkanlığında Hükümet binasında gerçekleştirilen toplantıda, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerdeki okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik konular ele alındı.
Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdür Erdal Ayvazoğlu ve şube müdürleri de katıldı.