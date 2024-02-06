Belen'de depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi
Hatay'ın Belen ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi. Kaymakamlık koordinesinde düzenlenen anmada, Gaziosmanpaşa Camisi önünden Ziyarettepe Mezarlığına kadar 'Sessiz Yürüyüş' gerçekleştirildi. İlk depremin meydana geldiği saat 04.17'de saygı duruşunda bulunuldu ve ardından hayatını kaybedenler için dua edildi. Programa, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Etkinliğe katılanlara çay ve çorba ikramında bulunuldu.
Hatay'ın Belen ilçesinde, 6 Şubat 2023 depremlerinde yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.
Kaymakamlık koordinesinde düzenlenen anmada, Gaziosmanpaşa Camisi önünden Ziyarettepe Mezarlığına kadar "Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirildi.
İlk depremin meydana geldiği saat 04.17'de saygı duruşunda bulunuldu ve ardından hayatını kaybedenler için dua edildi.
Programa, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Etkinliğe katılanlara çay ve çorba ikramında bulunuldu.