Otobüsü durdurup kaplumbağayı ezilmekten kurtardı

KOCAELİ'de, belediye otobüsü şoförü Ayhan Özdemir, yol ortasında ilerleyen kaplumbağayı fark edince aracı durdurup hayvanı güvenli alana taşıyarak ezilmekten kurtardı. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark'a bağlı Alikahya-Umuttepe hattında sefer yapan belediye otobüsünün şoförü Ayhan Özdemir, 11 Mayıs günü öğle saatlerinde seyir halindeyken, yol ortasında ilerleyen kaplumbağayı fark etti. Bunun üzerine otobüsü durduran Özdemir, araçtan inerek kaplumbağayı bulunduğu yerden aldı. Kaplumbağayı yol kenarındaki güvenli alana bırakan Özdemir, daha sonra seferine devam etti. Özdemir'in kaplumbağanın ezilmesini önlediği bu örnek davranışı, otobüsün araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

