Belediye personeli denize düşen Türk bayrağı için buz gibi suya girdi

Zonguldak'ta denize düşen Türk bayrağını belediye personelleri çıkardı.

BUZ GİBİ SUYA ALDIRMADAN DENİZE GİRİP BAYRAĞI ÇIKARDI

Zonguldak'ta sahil bandında molaya giden Zonguldak Belediyesi personelleri Emrah Demir ve Barış Koçaklı deniz kıyısında Türk bayrağı gördü. Personellerden Demir, hemen ayakkabılarını çıkararak suyun soğuk olmasına aldırış etmeden denize girdi. Ardından Emrah Demir, eline aldığı sopa yardımıyla Türk bayrağını denizden çıkardı. Belediye personellerinin anlamlı davranışı vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Emrah Demir, " Sabah 11-12 molasına geldik. Molaya gelirken denizde Türk bayrağını gördük. Sonuçta Türk bayrağımız bayrağımızın altında yaşıyoruz. Onun uğruna onca canlarımız şehit oldu. Bizim görevimiz bayrağımızı denizden çıkarmak. Yerde olmaması gerekiyor. Hangi cüretle bunu deniz atmaya bırakıyorlar. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Denizden çıkardım Türk bayrağını kendi ofisimize asacağız. Güzel bir köşemize asacağız" dedi.