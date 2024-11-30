Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

Özgür Özel'i Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaadiyle vurdu

 Suriye'de Halep'in ardından İdlib de muhaliflerin kontrolünde

Halep'in ardından bir kalesini daha kaybetti

 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Esad, uluslararası havalimanını terör örgütü PKK/YPG'ye bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la depremzede vatandaş arasında gülümseten 'Çocuk' diyaloğu

Çocuk sayısını sordu, rakam tatmin etmedi: Devam edecek değil mi

Belediye personeli denize düşen Türk bayrağı için buz gibi suya girdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta denizde Türk bayrağı olduğunu gören belediye personelleri suyun buz gibi olmasına aldırmadan denize girdi. Belediye personeli Emrah Demir, sopayla Türk bayrağını denizden çıkardı.

Zonguldak'ta denize düşen Türk bayrağını belediye personelleri çıkardı.

BUZ GİBİ SUYA ALDIRMADAN DENİZE GİRİP BAYRAĞI ÇIKARDI

Zonguldak'ta sahil bandında molaya giden Zonguldak Belediyesi personelleri Emrah Demir ve Barış Koçaklı deniz kıyısında Türk bayrağı gördü. Personellerden Demir, hemen ayakkabılarını çıkararak suyun soğuk olmasına aldırış etmeden denize girdi. Ardından Emrah Demir, eline aldığı sopa yardımıyla Türk bayrağını denizden çıkardı. Belediye personellerinin anlamlı davranışı vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Emrah Demir, " Sabah 11-12 molasına geldik. Molaya gelirken denizde Türk bayrağını gördük. Sonuçta Türk bayrağımız bayrağımızın altında yaşıyoruz. Onun uğruna onca canlarımız şehit oldu. Bizim görevimiz bayrağımızı denizden çıkarmak. Yerde olmaması gerekiyor. Hangi cüretle bunu deniz atmaya bırakıyorlar. Söyleyecek kelime bulamıyorum. Denizden çıkardım Türk bayrağını kendi ofisimize asacağız. Güzel bir köşemize asacağız" dedi.

Belediye personeli denize düşen Türk bayrağı için buz gibi suya girdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE CAN BAYRAM - Güncel
img

Esad'ı çıldırtacak görüntü
img

Kayyum atanan belediyenin eş başkanı tutuklandı
img

Özel araçlara kış lastiği zorunluluğu geliyor

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TRT Spor canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.