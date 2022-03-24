GAZİANTEP - Market kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı - Haberler

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GAZİANTEP - Market kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı

AA - Güncel
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Belediye işçisinin çamurlu ayakkabısını çıkarıp çorapla markette alışveriş yapması GAZİANTEP - Gaziantep'te belediye işçisinin çamurlu ayakkabısını çıkarıp çorapla markette alışveriş yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP (AA) - Belediye işçisinin çamurlu ayakkabısını çıkarıp çorapla markette alışveriş yapması GAZİANTEP - Gaziantep'te belediye işçisinin çamurlu ayakkabısını çıkarıp çorapla markette alışveriş yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP - Market kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı

GAZİANTEP - Market kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı

GAZİANTEP - Market kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı

GAZİANTEP - Market kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı

GAZİANTEP - Market kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı

GAZİANTEP - Market kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı

AA / Güncel

alışveriş, Gaziantep, Yerel, Güncel, Haberler

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