GAZİANTEP - Market kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
AA - Güncel
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Belediye işçisinin çamurlu ayakkabısını çıkarıp çorapla markette alışveriş yapması GAZİANTEP - Gaziantep'te belediye işçisinin çamurlu ayakkabısını çıkarıp çorapla markette alışveriş yapması güvenlik kamerasına yansıdı.
GAZİANTEP (AA) - Belediye işçisinin çamurlu ayakkabısını çıkarıp çorapla markette alışveriş yapması GAZİANTEP - Gaziantep'te belediye işçisinin çamurlu ayakkabısını çıkarıp çorapla markette alışveriş yapması güvenlik kamerasına yansıdı.