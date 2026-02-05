Haberler

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 9 sanığın tahliyesine karar verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aziz İhsan Aktaş'ın başını çektiği suç örgütü soruşturması kapsamında yargılanan 33 tutuklu sanıktan 9'u, aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu tahliye oldu. Dava, 9 Şubat'ta devam edecek.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşmasında, aralarında Zeydan Karalar'ın da olduğu 9 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmada, cumhuriyet savcısı, 3 kişinin tahliyesini, 30 sanığın ise tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluklarına ilişkin avukatlarına söz verdi.

Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin uzun zamandır tutuklu olduğunu ve haklarındaki delillerin toplandığını ifade etti.

Sanık avukatları, müvekkillerinin tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, İbrahim Koçyiğit, İbrahim Halil Çalış, Mehmet Ataş, Mert Çelik, Müzeyyen Karakaş ve Oktay Aktaş'ın tahliyesine karar verdi.

Heyet, diğer 24 sanığın tutukluluğunun devamına hükmetti.

Duruşma, 9 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

Kaynak: AA / Melike Gallenkuş Ayfar - Güncel
Zeydan Karalar hakkında tahliye kararı

Zeydan Karalar hakkında mahkemeden yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein belgeleri ortaya çıkardı: Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler

Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler!
Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı

Senin gibi anne olmaz olsun! Görüntüyü veren kanal da hedefte
İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal etti! Lübnan'dan dumanlar yükseldi

İsrail uçaklarının bomba yağdırdığı ülkeden dumanlar yükseldi
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Epstein belgeleri ortaya çıkardı: Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler

Gazze'ye destek veren ünlüleri fişlemişler!
Kayısının kilo fiyatı da tane fiyatı da ağızları açık bıraktı

Kayısının kilosu da tane fiyatı da ağızları açık bıraktı
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı