Belediye Başkanları Eğitim Kurumlarını Ziyaret Etti

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, okul ziyaretlerinde bulundu.

Toprak, yaptığı yazılı açıklamada eğitim kurumlarını ziyaret ederek öğrenci, öğretmen ve velilerle bir araya geldiğini belirtti.

Eğitime desteği kendilerine bir borç bildiklerini aktaran Toprak, şunları kaydetti:

"Bir şehirde belediye başkanın çocuklar tarafından tanınıyor ve seviliyor olmasının mutluluğu tarif edilemez. Gittiğimiz her yerde genç ve yaşlı vatandaşlarımızın sevgi ile yaklaşımları bizi mutlu ediyordu ama çocuklarımız tarafından tanınıp biliniyor olmanın gururunu yaşıyorum. Göreve geldiğimiz 1,5 yıllık süre içinde halkımızın gönüllerine dokunmak, dertleri ile dertlenmek, sorunlarına çözüm bulmak için gece gündüz demeden hizmet etmeye gayret ettik ve bundan sonra da devam edeceğiz."

Sarıkurt esnaf ziyaretlerini sürdürüyor

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sarıkurt, beraberindeki meclis üyeleriyle esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Esnafla sohbet eden Sarıkurt, sorun ve talepler dinledi.

Esnafa destek vermeye devam edeceklerini aktaran Sarıkurt, hayırlı işler diledi.