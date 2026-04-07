Belediye başkanının yasak aşkıyla ilgili skandal iddia: O anları kayda almış
Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Özkan Yalım ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen A.A.'nın yasaklı uyuşturucu madde kullanırken kendini kayda aldığı öne sürüldü. O anlarda çekildiği öne sürülen fotoğraf karesi süreci başka bir boyuta taşıdı.
- Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı.
- Dijital verilerde, Yalım'ın A.A. ile Dubai'de 8 Mayıs'ta tatil yaptığı ve A.A.'nın uyuşturucu madde kullanırken kayıt altına alındığı iddia edildi.
- A.A., Dubai seyahatinden yaklaşık 10 gün sonra Uşak Belediyesi'nde kadroya geçirildiği iddia edildi.
Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında, dijital materyallerde yer aldığı öne sürülen yeni iddialar gündeme geldi.
HER ANLARINI KAYIT ALTINA ALMIŞLAR
Soruşturma kapsamında incelenen dijital verilerde, Yalım’ın A.A. ile birlikte Dubai’de tatil yaptığı, gezdikleri yerler, konakladıkları otel ve gittikleri eğlence mekanlarına ilişkin görüntülerin bulunduğu iddia edildi. Aynı materyallerde A.A.’nın uyuşturucu madde kullanırken kendisini kayda aldığı öne sürülen görüntülerin de yer aldığı belirtildi.
TATİL SONRASI KADROYA GEÇTİ
Sabah gazetesinin haberine göre; söz konusu Dubai seyahatinin 8 Mayıs tarihinde gerçekleştiği, A.A.’nın ise bu tarihten yaklaşık 10 gün sonra Uşak Belediyesi’nde kadroya geçirildiği iddia edildi.
OTEL ODASINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Öte yandan Özkan Yalım, yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Ankara’daki bir otel odasında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Soruşturmaya ilişkin süreç devam ediyor.