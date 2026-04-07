Belediye başkanının yasak aşkıyla ilgili skandal iddia: O anları kayda almış

Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Özkan Yalım ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen A.A.'nın yasaklı uyuşturucu madde kullanırken kendini kayda aldığı öne sürüldü. O anlarda çekildiği öne sürülen fotoğraf karesi süreci başka bir boyuta taşıdı.

  • Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı.
  • Dijital verilerde, Yalım'ın A.A. ile Dubai'de 8 Mayıs'ta tatil yaptığı ve A.A.'nın uyuşturucu madde kullanırken kayıt altına alındığı iddia edildi.
  • A.A., Dubai seyahatinden yaklaşık 10 gün sonra Uşak Belediyesi'nde kadroya geçirildiği iddia edildi.

Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında, dijital materyallerde yer aldığı öne sürülen yeni iddialar gündeme geldi.

HER ANLARINI KAYIT ALTINA ALMIŞLAR 

Soruşturma kapsamında incelenen dijital verilerde, Yalım’ın A.A. ile birlikte Dubai’de tatil yaptığı, gezdikleri yerler, konakladıkları otel ve gittikleri eğlence mekanlarına ilişkin görüntülerin bulunduğu iddia edildi. Aynı materyallerde A.A.’nın uyuşturucu madde kullanırken kendisini kayda aldığı öne sürülen görüntülerin de yer aldığı belirtildi.

İşte Sabah gazetesi tarafından servis edilen o kare... 

TATİL SONRASI KADROYA GEÇTİ 

Sabah gazetesinin haberine göre; söz konusu Dubai seyahatinin 8 Mayıs tarihinde gerçekleştiği, A.A.’nın ise bu tarihten yaklaşık 10 gün sonra Uşak Belediyesi’nde kadroya geçirildiği iddia edildi.

OTEL ODASINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI 

Öte yandan Özkan Yalım, yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Ankara’daki bir otel odasında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Soruşturmaya ilişkin süreç devam ediyor.

Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı

Operasyonda ele geçirildi! Balya balya para masaya sığmadı
Trump 'Bir gecede yok ederiz' dedi, İran hemen harekete geçti

Çok kan dökülecek! Trump'ın tehdidine İran'dan görülmemiş hamle
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler

Rusya savaşa dahil oldu! İran'a tüm listeyi verdiler
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!

Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek ayarlamamı istedi

''Bana mesaj atıp benden 23 erkek ayarlamamı istedi''
Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı

Ülkeyi sarsan patlama! Alevler köprüdeki araçları bile yaktı
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 gözaltı var, Sinem Dedetaş ise...