Belediye başkanının yasak aşkıyla ilgili skandal iddia: O anları kayda almış

Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında, dijital materyallerde yer aldığı öne sürülen yeni iddialar gündeme geldi.

HER ANLARINI KAYIT ALTINA ALMIŞLAR

Soruşturma kapsamında incelenen dijital verilerde, Yalım’ın A.A. ile birlikte Dubai’de tatil yaptığı, gezdikleri yerler, konakladıkları otel ve gittikleri eğlence mekanlarına ilişkin görüntülerin bulunduğu iddia edildi. Aynı materyallerde A.A.’nın uyuşturucu madde kullanırken kendisini kayda aldığı öne sürülen görüntülerin de yer aldığı belirtildi.

İşte Sabah gazetesi tarafından servis edilen o kare...

TATİL SONRASI KADROYA GEÇTİ

Sabah gazetesinin haberine göre; söz konusu Dubai seyahatinin 8 Mayıs tarihinde gerçekleştiği, A.A.’nın ise bu tarihten yaklaşık 10 gün sonra Uşak Belediyesi’nde kadroya geçirildiği iddia edildi.

OTEL ODASINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan Özkan Yalım, yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Ankara’daki bir otel odasında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı. Soruşturmaya ilişkin süreç devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com