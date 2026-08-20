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Başkana Saldırı Zanlısının Ceza Kaydı Çıktı

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İzmir Çiğli Belediye Başkanı'nın makam aracına silahlı saldırı düzenleyen şüphelinin uyuşturucu ticaretinden 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve çalıntı motosikletle Manisa'dan geldiği belirlendi.

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇUNDAN HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın makam aracına yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli K.S.'nin, çalıntı motosikletle Manisa'dan gediği, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mustafa İÇ/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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