Belediye başkanına, Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı'na hakaretten hapis istemi

MAHMUDİYE, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, geçen yıl, sokak hayvanlarının zehirlenmesi olayıyla ilgili, Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı'ya sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Mahmudiye ilçesinde geçen yıl ekim ayında, sokak hayvanlarının zehirlenmesi olayıyla ilgili Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan ve hayvanseverler arasında tartışma yaşandı. Tartışmalara dahil olan Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı, sosyal medya hesabından Gündoğan'ın tepkisiz kaldığını, belediye başkanlarının sokak hayvanlarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmakla yükümlü olduklarını anlatan paylaşım yaptı. Gündoğan'ın da sosyal medya hesabından paylaşımda bulunması üzerine Paçalı, hakaret suçlamasıyla Çifteler Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.