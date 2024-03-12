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Belediye Başkanı Osman Topaloğlu Meclis Üyelerine Teşekkür Plaketi Taktim Etti

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19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, 2019-2024 döneminde birlikte çalıştığı belediye meclis üyelerine teşekkür plaketi verdi. Topaloğlu, meclis üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya gelerek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve başarılar diledi.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu 2019-2024 yılları arasında birlikte çalıştığı belediye meclis üyelerine teşekkür plaketi taktim etti.

Meclis üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya gelen Topaloğlu, "2019-2024 döneminde Belediye Meclisinde birlikte görev yaptığımız kıymetli meclis üyelerimizle iftarda bir araya gelerek hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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