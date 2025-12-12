Samsun'da havale geçiren bebeğe ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

Haberler

Samsun'un Yakakent ilçesinde, yüksek ateş nedeniyle havale geçiren bir bebeğe, bölgeden geçen Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu tarafından ilk müdahale yapıldı. Aydoğdu, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Daha önce aile hekimliği yapan Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, yüksek ateş şikayeti ile eczaneye giden 1 yaşındaki Eslem Lina Ertaş'ın ailesine rastladı.

Bebeğin yüksek ateş nedeniyle havale geçirdiğini fark eden Aydoğdu, bebeğin şoka girmesi sonucu dilinin geriye kaçmaması ve tükürüğünü yutmaması için onu hemen yan yatırdı.

Ateşinin düşmesi için tedavi uygulayan Aydoğdu, sağlık ekiplerine haber verdi.

Aydoğdu, bebeği kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
