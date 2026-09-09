Belçikalı Bakan Francken, yeni ceza kanununu Filistin destekçilerinin olduğu festivale karşı kullanmak istiyor

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkede 1 Eylül'de yürürlüğe giren yeni ceza kanunu doğrultusunda terör eylemlerini övmenin cezai yaptırıma tabi olduğunu ve bu yasayı Filistin destekçisi isimlerin yer aldığı bir festivale karşı kullanmak istediğini belirtti.

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Filistin'e destekleriyle bilinen ABD'li Türk yayıncı Hasan Piker ve Fransız rapçi Medine'nin katılacağı "ManiFiesta" festivalini hedef aldı.

1 Eylül'de yürürlüğe giren yeni ceza kanunu doğrultusunda terör eylemlerini övmenin cezai yaptırıma tabi olduğunu hatırlatan Francken, "Güzel. Artık bunu, Yahudi düşmanı 'ManiFiesta' adlı o komünist şenliğine de uygulayabiliriz." ifadesini kullandı.

Belçika İşçi Partisi Genel Sekreteri Peter Mertens ise X üzerinden Francken'e tepki göstererek, Savunma Bakanı'nın "sırf verdiği mesaj hoşuna gitmiyor diye festivali yasaklamak" istediğini kaydetti.

Bu yıl 12-13 Eylül'de düzenlenmesi planlanan ManiFiesta'yı "dayanışma festivali" şeklinde niteleyen Mertens, şunları kaydetti:

"Dünyanın dört bir yanından konuklar mikrofon başında. Ülkenin her köşesinden gelen binlerce insan... İşte Theo Francken'in yasaklamak istediği şey bu. Hem de yarım yamalak gerçeklere ve küstahça yalanlara dayanarak."

Mertens, Francken'in terörle mücadele yasasını "inandırıcılıktan uzak biçimde" öne sürdüğü eleştirisinde de bulunarak, "Bu sadece acınası bir durum değil, aynı zamanda tehlikeli. Francken'in asıl istediği şey toplumsal muhalefetin sesini tamamen susturmaktır." ifadelerine yer verdi.

Belçika'daki ManiFiesta festivali, her yıl birçok siyasi aktivist, sanatçı ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiriyor.

Bu yıl Ostend'de düzenlenecek festivale, Filistin'e destekleriyle bilinen ABD'li Türk yayıncı Hasan Piker ve Fransız rapçi Medine'nin yanı sıra Suriyeli şarkıcı Ömer Süleyman ve Filistinli klarnetçi Ahmed Hawwash gibi isimler katılacak.???????

Kaynak: AA