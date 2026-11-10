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Belçika Savunma Bakanı, ordunun gelecek yıl 33 bin 900 personele ulaşacağını açıkladı

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Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ordu personel sayısını artıran Ordu Personel Yasası'nın kabul edildiğini ve Savunma Bakanlığı personelinin gelecek yıl 33 bin 900 askere ulaşacağını açıkladı. Francken, bunun son 10 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesi olacağını belirtti.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ordu personel sayısının artırılmasını öngören "Ordu Personel Yasası"nın kabul edildiğini bildirdi.

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yasaya ilişkin açıklamada bulundu.

Savunma teşkilatının yeniden güçlendirilmesi çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydeden Francken, parlamentoya desteği için teşekkürlerini sundu.

Francken, "Ordu Personel Sayısı Yasası kabul edildi. Savunma Bakanlığının personel sayısı gelecek yıl 33 bin 900 askere ulaşacak. Bu, son 10 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesi olacak." bilgisini verdi.

Belçika, Avrupa'da değişen güvenlik ortamı ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla son dönemde kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine girmişti.

Bu kapsamda savunma bütçesini artıran ülke, F-35 savaş uçaklarının tedariki, hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi, mühimmat stoklarının güçlendirilmesi ve kara kuvvetlerinin modernizasyonuna yönelik yatırımlarını hızlandırmıştı.

Ordu personelini artırmayı hedefleyen Belçika, 2026'da 18-25 yaş grubuna yönelik 12 aylık ücretli gönüllü askerlik programını da başlatmıştı.

İlk aşamada 500 kişilik kontenjan ayrılan programın ilerleyen yıllarda genişletilmesi ve profesyonel asker ile yedek personel ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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