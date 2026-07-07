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Belçika Savunma Bakanı Francken'den "Türkiye'yle savunma ortaklığımız daha da güçlenecek" mesajı

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Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, NATO'nun savunma kabiliyetlerini güçlendirmek ve Avrupa'nın stratejik özerkliğini artırmak amacıyla Ankara'da düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu'nda A400M uçağı ve hava gözetleme projeleri için işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, NATO'nun savunma kabiliyetlerini güçlendirmek ve Avrupa'nın stratejik özerkliğini artırmak amacıyla Ankara'da düzenlenen NATO Savunma Sanayii Forumu'nda iki önemli işbirliği anlaşmasına imza attıklarını bildirdi.

Francken, NATO Ankara Zirvesi'nin ilk gününde düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'na katılımının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu belirten Francken, "Belçika ve Türkiye yakın müttefiklerdir. Savunma ortaklığımız güçlüdür ve daha da güçlenecektir." ifadesini kullandı.

Francken, Belçika'nın Türkiye, İngiltere, İspanya, Polonya ve Çekya ile A400M stratejik nakliye uçağı işbirliğine ilişkin Niyet Mektubu'nu (LOI) imzaladığını duyurdu.

Belçika'nın, sahip olduğu A400M filosundan elde ettiği operasyonel deneyimi ve BELUX işbirliği modelindeki tecrübelerini ortak ülkelere aktaracağını belirten Francken, "Daha güçlü Avrupa kabiliyetleri, daha güçlü Avrupalı müttefikler." ifadelerini kullandı.

Francken ayrıca, Belçika'nın Kanada, Almanya, Danimarka, Letonya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Romanya, İsveç, İspanya ve Çekya ile NATO'nun gelecekteki hava gözetleme ve kontrol kabiliyetine yönelik yeni bir girişime de katıldığını açıkladı.

Theo Francken, söz konusu projeyle Avrupa üretimi hava platformlarının öne çıkacağını kaydederek, girişimin Avrupa'nın savunma sanayisini güçlendireceğini ve stratejik özerkliğine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
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