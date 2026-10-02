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Belçika'nın Mechelen kentinde okulda bomba ihbarı üzerine 1700 öğrenci tahliye edildi

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Belçika'nın Mechelen kentindeki Ursulinen okulunda yetkililer, bomba ihbarı üzerine 1700 öğrenciyi tahliye etti. Öğrenciler okul yakınındaki kiliseye götürülerek bekletilirken ihbarın gerçek tehdit olup olmadığı netleşmedi.

Belçika'nın Mechelen kentindeki "Ursulinen" okulunda bomba ihbarı üzerine yetkililer, 1700 öğrenciyi tahliye etti.

Ulusal yayın kuruluşu RTV'nin haberine göre, öğle tatilinde okulu arayan bir kişi, aynı mesajın tekrarlandığı bir ses kaydı aracılığıyla bomba ihbarında bulundu.

Polisin bilgilendirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Sint-Jacobsstraat Sokağı'nı kapatan polis, okul binalarında eğitimli arama köpeğiyle inceleme başlattı.

Anaokulu, ilkokul ve ortaöğretim kademelerinde eğitim gören 1700 öğrenci yetkililer tarafından güvenli şekilde tahliye edilerek okul yakınındaki "Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle" kilisesine götürüldü.

Öğrenciler geçici olarak kilisede bekletilirken ihbarın gerçek bir tehdide işaret edip etmediği henüz netleşmedi.

Kaynak: AA
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