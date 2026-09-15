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Belçika'nın kamu yayıncısı VRT, İsrail'e ilişkin endişeleri nedeniyle 2027 Eurovision kararını erteledi

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Belçika'nın Flaman kamu yayıncısı VRT, İsrail'e ilişkin endişeleri nedeniyle 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıp katılmayacağına karar vermek için Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) ek süre aldı.

Belçika'nın Flaman kamu yayıncısı VRT, İsrail'e ilişkin endişeleri nedeniyle 2027 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıp katılmayacağına karar vermek için Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) ek süre aldı.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, yarışmaya katılımın teyit edilmesi için tanınan süre bugün sona ererken VRT henüz nihai kararını vermedi.

Yayın kuruluşu, daha önce ifade ettiği kaygılar konusunda EBU ile görüşmelerin sürdüğünü belirterek karar için ek süre istedi. EBU da bu talebi kabul etti.

VRT'nin kaygılarının merkezinde İsrail'in Eurovision'a katılımı bulunuyor. Yayın kuruluşu, "geniş çaplı silahlı çatışmaya" dahil olan bir ülkenin yarışmaya hangi koşullarda katılabileceğinin daha açık biçimde ortaya konulmasını istiyor.

VRT ayrıca katılım kuralları ve ülkelerin yarışmaya kabul edilmesinde uygulanan ölçütler konusunda EBU'dan daha fazla açıklık ve şeffaflık talep ediyor.

Belçika'nın 2027'de düzenlenecek yarışmaya katılıp katılmayacağına ilişkin nihai kararın, VRT ile EBU arasındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.

VRT, Mayıs 2024'te İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen yarışmanın ikinci yarı final yayınını keserek ekrana Filistin'e destek mesajı yansıtmıştı. Mesajda, İsrail'in Gazze'de insan haklarını ve basın özgürlüğünü ihlal ettiği belirtilerek "Şimdi ateşkes" ve "Soykırımı durdurun" ifadelerine yer verilmişti.

VRT ayrıca EBU'nun yaklaşımını değiştirmemesi halinde katılımın yeniden değerlendirileceğini duyurmuştu.

Belçika'da buna dair yetki, dönüşümlü olarak VRT ile Fransızca kamu yayıncısı RTBF arasında paylaşılıyor. RTBF, bu yıl yarışmaya temsilci göndermişti.

Kaynak: AA
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