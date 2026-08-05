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Brüksel'de kuraklık sarı kodu devam ediyor

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Belçika'nın Brüksel Başkent Bölgesi'nde kuraklık nedeniyle su tüketiminde ihtiyat çağrısı yapan sarı kod uyarısının sürdürülmesine karar verildi. Yetkililer, yağış beklenmediğini belirterek gereksiz su kullanımından kaçınılmasını tavsiye etti.

Belçika'nın Brüksel Başkent Bölgesi'nde kuraklık nedeniyle ilan edilen, su tüketiminde ihtiyatlı davranma çağrısı içeren "sarı kod" uyarısının devam etmesine karar verildi.

Brüksel Başkent Bölgesi'nde kuraklık önlemlerinin belirlenmesinden sorumlu Brüksel Çevre İdaresinden yapılan açıklamada, "Bölgesel Kuraklık Birimi"nin ilgili işletmecilerle mevcut duruma ilişkin toplantı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, toplantı sonucunda bölge için 23 Temmuz'da ilan edilen ve su tüketiminde ihtiyatlı davranma çağrısını içeren "sarı kod" uyarısının devam etmesine karar verildiği aktarıldı.

Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (RMI) verilerine göre, başkent bölgesindeki durumun "kurak" sınıflandırmasına yaklaştığı, ülkedeki genel durumun da "kurak" ile "aşırı kurak" arasında değerlendirildiği belirtilen açıklamada, 10 gün içinde bu durumu değiştirecek yağışın beklenmediği ifade edildi.

Açıklamada, Brüksel Başkent Bölgesi'nde içme suyu dağıtımından sorumlu kamu kuruluşu Vivaqua'nın hizmetlerinde sorun yaşanmadığı ancak devam eden kuraklık ve sıcak hava dalgaları nedeniyle su kaynakları üzerindeki baskının arttığı kaydedilerek vatandaşlara araba yıkama ve havuzları doldurma gibi "gereksiz su tüketiminden" kaçınılması tavsiyesinde bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, "Bölgesel Kuraklık Birimi"nin durumu yakından takip ettiği, 17 Ağustos'ta yeniden toplanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA
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