Belçika, Münih'teki göç toplantısında Frontex'in güçlendirilmesini isteyecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Belçika, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınır denetimini güçlendirmesini, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) rolünü artırmasını ve Avrupa'da kalma hakkı bulunmayan kişilerin geri gönderilmesini daha etkili hale getirmesini istiyor.

Resmi haber ajansı Belga'ya göre Belçika İltica ve Göç Bakanı Anneleen Van Bossuyt, Almanya'nın Münih kentinde bugün düzenlenecek göç toplantısında AB Komisyonunun ekim sonunda sunması beklenen önerisi öncesinde Frontex'in güçlendirilmesini savunacak.

Bakan Van Bossuyt, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, düzensiz göçü kontrol altına almak için AB'nin dış sınırlarında daha hızlı ve kararlı hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa'da kalma hakkı bulunmayan kişilerin geri gönderilmesi gerektiğini ifade eden Van Bossuyt, Frontex'in bu süreçte daha büyük rol üstlenebileceğini söyledi.

Geri kabulde işbirliği yapmayan ülkelere baskı önerisi

Van Bossuyt, AB ile işbirliği isteyen ülkelerden Avrupa'da kalma hakkı bulunmayan vatandaşlarını geri almalarının beklenmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan, bunu reddeden ülkelere karşı vize, ticaret ve kalkınma yardımlarının baskı aracı olarak kullanılabileceği görüşünü savundu.

Van Bossuyt, 12 Haziran'da yürürlüğe giren Avrupa Göç ve İltica Paktı'nın uygulanmasıyla ilgili üye ülkelere zaman verilmesi gerektiğini aktararak, kuralların hangi alanlarda sadeleştirilebileceğini ve uygulamada yaşanan sorunları belirlemek için Haziran 2027'de kapsamlı bir değerlendirme yapılması görüşünü dile getirdi.

Belçikalı Bakan, Göç Paktı'nın önemli bir ilk adım olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığına işaret ederek, bundan sonraki dönemde dış sınırların korunmasına ve geri göndermelerin uygulanmasına ağırlık verilmesi gerektiğini kaydetti.

Göç ve İltica Paktı

Uzun yıllar alan tartışmaların ardından AB'nin 12 Haziran'da uygulanmaya başlanan Göç ve İltica Paktı, dış sınırlara düzensiz gelen kişilerin kimlik ve güvenlik kontrollerinin ortak kurallarla yapılmasını, iltica başvurularının daha hızlı değerlendirilmesini ve başvurudan hangi üye ülkenin sorumlu olduğunun belirlenmesini düzenliyor. Pakt ayrıca göç baskısıyla karşılaşan ülkelere diğer üye ülkelerin destek sağlamasını öngörüyor.

Uygulamada tartışılan başlıklar arasında sınırdaki tarama merkezlerinin ve yeni biyometrik kayıt sisteminin işler hale getirilmesi, iltica başvurularından sorumlu ülkeler arasındaki nakiller ve üye ülkelerin birbirine sağlayacağı desteğin uygulanması bulunuyor. AB Komisyonu, ülkelerin hazırlık düzeylerinin farklı olduğunu ve bu alanlarda çalışmaların sürmesi gerektiğini bildiriyor.

İnsan hakları örgütleri ise Pakt'ın sınırda hızlandırılmış iltica işlemleri ve geri gönderme süreçlerinin, sığınmacıların alıkonulması, hukuki yardıma erişimi ve başvurularının bireysel olarak değerlendirilmesi açısından hak ihlali riski taşıdığı uyarısında bulunuyor.

Belçika'da sığınmacı kabul sistemi üzerinde uzun süredir devam eden baskı artıyor. Ülkedeki barınma kapasitesi, başvuru sahiplerinin tamamına yer sağlamakta yetersiz kalıyor.

Kaynak: AA